Ученые объяснили, почему читающие люди добрее невежд

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Сан-Франциско, 6 мая. Чтение книг по два часа в день делает человека добрее, заявили американские ученые.

Специалисты из США провели масштабное исследование по изучению воздействия чтения книг на человека. В результате эксперты пришли к выводу, что чтение делает человека добрее. Для этого необходимо читать около двух часов в день.

Ученые пояснили, что чтение помогает человеку отвлечься от повседневных забот, переносит в мир фантазии. Таким образом, этот процесс становится эффективным средством против депрессии и стресса.

С научной точки зрения, добавили специалисты, нейроны головного мозга при чтении перестраиваются, начиная отдавать предпочтение внутренним процессам, а не внешним, передает «Ньюинформ».

Ранее ученые установили, что спортсмены показывают на соревнованиях лучшие результаты, если предварительно много ругаются.