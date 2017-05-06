Сирия: в зонах деэскалации зафиксированы незначительные нарушения перемирия

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Дамаск, 6 мая. Перемирие в зонах деэскалации в Сирии соблюдается частично, были зафиксированы незначительные нарушения режима тишины, сообщили источники, приближенные к штабу операций САР.

6 мая в Сирии начали действовать четыре зоны деэскалации, где сторонам конфликта запрещены любые военные действия.

По данным источников в Сирии, перемирие в целом соблюдается. Однако на нескольких участках были зафиксированы незначительные столкновения локального характера.

Военные источники обратили внимание, что «за один день все не решить», и выразили надежду, что нарушения со временем будут устранены.

Ранее в МИД РФ обратили внимание, что США получили всю информацию по согласованному на переговорах в Астане меморандуму о зонах деэскалации в Сирии.