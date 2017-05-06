Бузова распугала фанатов эротическим видео в Греции

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Афины, 6 мая. Известная российская телеведущая Ольга Бузова вызвала ропот среди своих фанатов после того, как выложила в Instagram видео с эротическим танцем во время отдыха в Греции.

Большинство подписчиков не оценили природные данные девушки, о чем не преминули сообщить ей в комментариях. Одни раскритиковали Бузову за слишком маленькую грудь, другие — за излишне раскованное поведение.

В ответ на замечания об отсутствии груди Бузова обвинила подписчиков в отсутствии мозгов и выложила новое эротическое видео.