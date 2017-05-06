Бузова распугала фанатов эротическим видео в Греции
Афины, 6 мая. Известная российская телеведущая Ольга Бузова вызвала ропот среди своих фанатов после того, как выложила в Instagram видео с эротическим танцем во время отдыха в Греции.
Большинство подписчиков не оценили природные данные девушки, о чем не преминули сообщить ей в комментариях. Одни раскритиковали Бузову за слишком маленькую грудь, другие — за излишне раскованное поведение.
В ответ на замечания об отсутствии груди Бузова обвинила подписчиков в отсутствии мозгов и выложила новое эротическое видео.
Каждый год одно и тоже ???????????????? когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги????????????? грудь я могу сделать в любой момент, любого размера ???? но меня все устраивает, и уверена найдётся человек, который полюбит меня такой, какая я есть ???????? #мояжизньмоягрудь Всем моим людям посылаю лучики солнца, позитива и своего шикарного настроения ????????????