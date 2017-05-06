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Общество
Бузова распугала фанатов эротическим видео в Греции

Бузова распугала фанатов эротическим видео в Греции

12:46  6 Мая 2017
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Бузова распугала фанатов эротическим видео в Греции

Афины, 6 мая. Известная российская телеведущая Ольга Бузова вызвала ропот среди своих фанатов после того, как выложила в Instagram видео с эротическим танцем во время отдыха в Греции.

Большинство подписчиков не оценили природные данные девушки, о чем не преминули сообщить ей в комментариях. Одни раскритиковали Бузову за слишком маленькую грудь, другие — за излишне раскованное поведение.

В ответ на замечания об отсутствии груди Бузова обвинила подписчиков в отсутствии мозгов и выложила новое эротическое видео.

 

#бузова
Геннадий Плющев
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