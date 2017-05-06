Снежно-дождевой апокалипсис обрушится на Москву накануне Дня Победы

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Москва, 6 мая. В Центральной России 8 и 9 мая ожидается похолодание, сопровождающееся сильным ветром и дождем, а в некоторых регионах — мокрым снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Виновником нетипичной погоды станет сильный циклон. Днем 8 мая и ночью 9 мая он принесет в Тверскую, Смоленскую, Московскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую области сильные дожди и снег. Ожидается, что высота снежного покрова будет достигать 10-20 сантиметров. Ветер в порывах будет достигать 15-20 м/с. В Тульской, Калужской и Рязанской областях обойдется дождем.

Помимо этого, в северной части Центральной России температура воздуха ночью понизится до минусовой отметки, из-за чего возможны образование наледи и гололедица.