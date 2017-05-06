Меркель назвала лучшее средство для борьбы с ИГИЛ в Сирии

В закладки

Скопировать

Берлин, 6 мая. Лучшим средством для борьбы против террористической организации «Исламское государство» в Сирии является создание коалиций с привлечением региональных игроков, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время еженедельного видеоподкаста, который опубликовала пресс-служба правительства ФРГ.

Меркель поделилась мнением относительно борьбы с запрещенным в России «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ).

«Если взять, например, Сирию и борьбу с исламистским терроризмом, то я считаю правильным образование коалиций, включающих в себя также региональные силы, в частности страны Персидского залива и другие», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Ранее Меркель рассказала, как НАТО следует вести себя с Россией.

* Организация запрещена на территории РФ.