Сирия новости 6 мая 12.30: войска Асада обезопасили 100 км границы с Ливаном, «Тигры» будут снимать блокаду ИГ с Дейр эз-Зора

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Сирия, 6 мая. Сирийская армия обезопасила границу с Ливаном на отрезке более 100 километров. Сирийское командование готовит кампанию по снятию блокады ИГ* с Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): обезопасила границу с Ливаном на отрезке 113 км; готовится к операции по снятию блокады с Дейр эз-Зора; несмотря на потери, освободила от ИГ здание электроэнергетической кампании в окрестностях военного аэродрома Дейр эз-Зора.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовится к эвакуации своих боевиков из лагеря Ярмук к югу от Дамаска; ведет бои с сирийской армией в квартале Аль-Кабун на востоке столицы.

«Исламское государство»: обстреляло жилой квартал «Дейр эз-Зора» (погибла девочка); сообщило о гибели 10 военнослужащих САА в Дейр эз-Зоре; вывозит электротрансформаторы и медицинское оборудование из Ракки.

«Свободная сирийская армия» (ССА)**: в провинции Даръа вспыхнул вооруженный конфликт между подразделениями группировки; отразила атаку правительственных войск на селение Аз-Залакият к северо-западу от Хамы.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска относительно стабилизировалась после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации. Несмотря на ряд нарушений «режима тишины» в районе Аль-Мардж, где вооруженные исламисты открыли огонь по позициям правительственных войск, боевые действия в регионе прекратились. Данных о пострадавших не поступало.

Группировка «Джейш аль-Ислам»***** объявила накануне о прекращении операции против коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»), костяк которой составляют исламисты «Джейбхат Фатх аш-Шам»***, и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте. Тем не менее, столкновения между сторонами фиксировались прошлой ночью в районе населенных пунктов Мадьяра и Мисраба. В настоящий момент радикалы «Джейш аль-Ислам» возводят на территории между селениями земляные укрепления, опасаясь атаки на город Дума, свой крупнейший оплот в регионе.

Ситуация в квартале Аль-Кабун остается куда менее стабильной. Напомним, что меморандум о зонах безопасности не распространяется на этот пригород на востоке столицы. Базирующееся в Великобритании издание Alquds Alarabi сообщило со ссылкой на военный источник, что три сотни блокированных в квартале исламистов накануне обратились к правительству с требованием об эвакуации в подконтрольные их группировкам районы Восточной Гуты. Тем не менее, власти Сирии до сих пор не откликнулись на данный призыв.

Боевые действия в Аль-Кабуне продолжаются. По данным информационного портала Damascus Now, ожесточенные столкновения идут в восточном и юго-восточном секторах квартала. Правительственные войска под прикрытием артиллерии продолжают постепенно освобождать от радикалов здание за зданием.

Длительные переговоры между властями и боевиками «Организации освобождения Леванта» к югу от Дамаска увенчались успехом. Частично контролирующие лагерь палестинских беженцев Ярмук исламисты будут эвакуированы в провинцию Идлиб. Тем не менее, по данным Damascus Now, запланированный на прошедшую ночь вывод боевиков и членов их семей был отложен.

Напомним, что «Организация освобождения Леванта» контролирует около 10% территории Ярмука. Большая часть бывшего лагеря занята террористами «Исламского государства».

Наиболее удачно для сирийской армии ситуация складывается в Западном Каламуне к северо-западу от столицы. По данным правительственного информационного портала Military Media, силы Башара Асада, базирующиеся в скалистом районе Ат-Тафиль и в окрестностях селений Сабна и Ад-Дарра, смогли совместно с ливанским ополчением соединиться с подразделениями, занимающими позиции в районе населенных пунктов Аз-Забадани и Амуда Балудан. Таким образом, правительственные войска полностью обезопасили отрезок границы с Ливаном длиной 113 км, установив полный контроль над районом площадью более 500 квадратных километров.

Провинция Латакия

Ситуация в провинции Латакия остается относительно стабильной. По данным активистов, боевики незаконных вооруженных формирований нарушили вступивший в силу на северо-востоке региона режим прекращения огня, обстреляв укрепленные пункты правительственных войск в районе селения Кабана в Курдских горах.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс правительственные войска продолжают кампанию против ИГ. Командование «Национальных сил обороны» (NDF)****** опубликовало накануне видео ожесточенных боев в горах Аш-Шумария, где террористы пытались вернуть себе позиции, утерянные в ходе недавнего наступления сил Башара Асада.

Правительственный информационный портал сообщил, что правительственные войска в ходе ожесточенных столкновений взяли под контроль высоту Ар-Раджм Аль-Али к северу от гор Аш-Шумария.

По данным информационного портала Damascus Now, прошлой ночью боевая авиация наносила массированные удары по позициям боевиков в районе газового месторождения Аш-Шаир. Военные эксперты считают, что сирийская армия готовится развить наступление в восточном направлении, с целью обезопасить стратегически важное шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо, и нанести удары по оплоту радикалов в восточной части провинции Хама. Также поступают сообщения о прибытии свежих подразделений на восточный фронт в рамках подготовки к кампании по снятию блокады с Дейр эз-Зора.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные позиционные бои между сирийской армией и «Исламским государством»*. Ожесточенные столкновения фиксировались на протяжении минувших суток на подступах к блокированному боевиками военному аэродрому к югу от города.

Информационный портал Al-Masdar News сообщил со ссылкой на военный источник, что правительственным войскам удалось потеснить неприятеля в районе горы Ас-Сарда, установив, в частности, контроль над зданием электроэнергетической кампании. Около десяти террористов были уничтожены. Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, утверждают, что в ходе боев в окрестностях авиабазы сирийская армия понесла аналогичные потери. В соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение артиллерийского орудия сил Башара Асада в квартале Харабиш.

Кроме того, активисты утверждают, что в районе Ар-Расафа радикалы взорвали подземный ход, вырытый бойцами правительственных войск.

В результате ударов беспилотника ИГ по блокированному кварталу Аль-Кусур погибла девочка, четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Сирийское командование готовит крупную операцию по снятию блокады с Дейр эз-Зора. По данным активистов, сотни бойцов республиканской гвардии из Восточной Гуты Дамаска высадятся в ближайшие дни на базе 137-й бригады к югу от города.

Одновременно с этим подразделения гвардейцев также перебрасываются на фронт под Пальмирой, откуда начнут наступление к востоку в направлении Дейр эз-Зора под командованием генерал-лейтенанта Сухейля аль-Хасана, известного как Тигр. Это же название получило возглавляемое им элитное подразделение правительственных войск.

Военные эксперты отмечают, что снятие блокады с Дейр эз-Зора станет большим достижением в кампании против ИГ на территории Сирии. В настоящий момент провинция, большая часть которой находится под контролем террористов, является основным плацдармом группировки в стране. Несмотря на упорное сопротивление правительственных войск в столице региона и ряд поражений, которые нанесли радикалам курдские формирования к северо-западу от Дейр эз-Зора, «Исламское государство» сохраняет сильные позиции в провинции и контролирует находящиеся здесь богатые нефтегазовые месторождения. Неслучайно и то, что именно Дейр эз-Зор является альтернативной столицей «исламского халифата» в свете поражений ИГ в Ракке и иракском Мосуле.

Боевики, разумеется, не намерены сдавать свои позиции без боя. По данным активистов, террористы копают траншеи и минируют основные дороги в окрестностях города Альбу Камаль на юго-востоке региона, готовясь к обороне населенного пункта.

Не обходится и без жертв среди мирного населения. Активисты сообщили, что накануне три ребенка погибли при взрыве заложенной террористами мины в селении Джазрат Аль-Миладж на западе провинции.

Провинция Даръа

К северо-западу от города Даръа вспыхнул вооруженный конфликт между подразделениями «Свободной сирийской армии». Сирийский телеканал Al-Khabar сообщил со ссылкой на активистов, что в результате столкновений в районе населенных пунктов Аль-Ядуда и Музейриб были ликвидированы несколько боевиков, в том числе полевой командир Хасан Малик Аль-Мусалама.

Близкие к оппозиции СМИ тем временем обвиняют правительственные войска в нарушении режима прекращения огня. Согласно поступившим данным, силы Башара Асада обстреляли позиции незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Аль-Гария Аль-Гарбия и Ильма в восточной части региона. Достоверного подтверждения данной информации, впрочем, не поступало.

Провинция Ракка

Гуманитарная ситуация в захваченных ИГ районах провинции Ракка остается катастрофической. По данным активистов, боевики демонтировали электротрансформаторы и оборудование, использующееся в пекарнях в столице региона, и переправляют их в город Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, террористами также было вывезено медицинское оборудование.

Напомним, что положение боевиков в провинции становится все более сложным. «Демократическим силам Сирии» (SDF)**** при поддержке международной коалиции удалось перерезать все пути снабжения, ведущие в Ракку, «столицу халифата». На западе региона курдские формирования близки к взятию города Ат-Табка, в окрестностях которого располагается стратегически важная Евфратская ГЭС. По мнению экспертов, падение Ат-Табки ознаменует собой начало решающей битвы за Ракку.

Провинция Хама

В северо-восточной части провинции Хама, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации, продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Ожесточенные столкновения фиксируются активистами в районе селения Аз-Залакият к северу от города Халфая. «Свободная сирийская армия» утверждает, что ее боевики отразили атаку войск Башара Асада. Стороны ведут взаимный обстрел. Российская авиация, тем не менее, прекратила боевые вылеты на территории региона. Накануне под огнем радикалов вновь оказалась Махрада, крупнейший христианский город на территории Сирии. Несколько мирных жителей получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.