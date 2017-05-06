СБУ не осмелилась запретить Шнурову въезд на Украину

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Киев, 6 мая. Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что российскому музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает «Апостроф».

Поводом для запрета на въезд певца на Украину могло стать его попадание в базы скандально известного украинского сайта «Миротворец». Причиной для этого послужило выступление «Ленинграда» на музыкальном фестивале в Севастополе в 2016 году.

Впрочем, пока, как уверяют в СБУ, дорогу на Украину Шнурову никто не закрывал.