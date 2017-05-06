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Украина
СБУ не осмелилась запретить Шнурову въезд на Украину

СБУ не осмелилась запретить Шнурову въезд на Украину

13:11  6 Мая 2017
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СБУ не осмелилась запретить Шнурову въезд на Украину

Киев, 6 мая. Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что российскому музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает «Апостроф». 

Поводом для запрета на въезд певца на Украину могло стать его попадание в базы скандально известного украинского сайта «Миротворец». Причиной для этого послужило выступление «Ленинграда» на музыкальном фестивале в Севастополе в 2016 году. 

Впрочем, пока, как уверяют в СБУ, дорогу на Украину Шнурову никто не закрывал. 

«По состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось»,  — говорится в ответе на журналистский запрос. 

#шнуров #сбу #ленинград
Владимир Багров
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