СБУ не осмелилась запретить Шнурову въезд на Украину
Киев, 6 мая. Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что российскому музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщает «Апостроф».
Поводом для запрета на въезд певца на Украину могло стать его попадание в базы скандально известного украинского сайта «Миротворец». Причиной для этого послужило выступление «Ленинграда» на музыкальном фестивале в Севастополе в 2016 году.
Впрочем, пока, как уверяют в СБУ, дорогу на Украину Шнурову никто не закрывал.
«По состоянию на 5 мая 2017 года решение о запрете въезда указанной особе Службой безопасности не принималось», — говорится в ответе на журналистский запрос.