Путин и Медведев поздравили «самобытного и творческого» Этуша с 95-летием

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Москва, 6 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев поздравили художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с 95-летием, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Вы с честью прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, после войны посвятили себя искусству, состоялись как яркий, самобытный, творчески востребованный артист», — обратил внимание российский президент в своем поздравлении Этушу.

Медведев в свою очередь обратил внимание, что народному артисту СССР удается сочетать редкий драматический и комедийный талант.

«С вами в этот день – сердца миллионов зрителей, которые искренне любят вас», — заметил премьер.

Многие советские выдающиеся деятели театра и кино, в том числе, комедийного жанра, прошли Великую Отечественную войну — Леонид Гайдай, Юрий Никулин, Анатолий Папанов, Владимир Этуш, Николай Дупак.