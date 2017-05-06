Внедорожник Toyota Land Cruiser побил рекорд, разогнавшись до 370 км в час

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Мохаве (США), 6 мая. Японский автомобиль Toyota Land Cruiser 200 неофициально стал самым быстрым среди внедорожников, разогнавшись до 370 км в час. Тест на скорость проводился на четырехкилометровой взлетной полосе в американском городе Мохаве (Калифорния).

За рулем машины сидел гонщик Toyota в серии NASCAR Карл Эдвардс, который должен был разогнаться на 2,5 км, чтобы успеть затормозить.

Несмотря на то, что Land Cruiser на 31 км побила прежний рекорд скорости, установленный Brabus GLK V12, Книга рекордов Гиннесса отказалась регистрировать новое достижение. Эксперты не стали относить Land Cruiser к внедорожникам. Кроме того, они обратили внимание на то, что Land Cruiser 200 был выполнен в единственном экземпляре, в то время как выпуск Brabus GLK V12 — серийный и этот автомобиль можно купить уже сейчас.