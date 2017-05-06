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Весь мир
Фотография «глаза бога» ужаснула пользователей Сети

Фотография «глаза бога» ужаснула пользователей Сети

16:00  6 Мая 2017
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Фотография «глаза бога» ужаснула пользователей Сети

Лондон, 6 мая. Британец запечатлел на фото облако необычной формы. Природное явление в соцсетях уже окрестили «глазом бога». 

Житель города Лидс в Западном Йоркшире Грэм Телфорд запечатлел на видео облако, от которого ему, его друзьям и пользователям соцсетей стало не по себе: облако приняло форму гигантского глаза, сообщает «ПолитЭксперт»

Некоторые успели окрестить облако «глазом бога», но некоторые отшучиваются, что это, мол, слежка со стороны правительства. 

46-летний менеджер, отец двоих детей Грэм Телфорд отмечает, что никогда в своей жизни не видел ничего подобного. 

«Эти облака просто приняли форму глаза — прямо под «бровью». Это было потрясающе», — признался он. 

 

Алексей Громов
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