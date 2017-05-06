ЛНР передала Киеву тела диверсантов ВСУ, погибших под Дебальцево

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Луганск, 6 мая. Луганская народная республики передала Украине тела трех диверсантов, которые погибли при попытке проникновения через линию соприкосновения под Дебальцево, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня мы передаем тела украинских военнослужащих, которые погибли на светлодарской дуге», — отметил Марочко.

Он отметил, что Киеву будут переданы три тела. Точной информации о погибших у ЛНР нет.

«Только лишь по вине украинского правительства эти военнослужащие и погибли, — заметил представитель народной милиции. — Но мы должны сказать, что каждый воин должен быть похоронен. Это неотъемлемая часть любой войны. В преддверии Дня Победы хотели бы, чтобы эти воины были захоронены с честью и достоинством».

Ранее мирный житель Петровского района Донецка получил ранение при ночном обстреле со стороны ВСУ.