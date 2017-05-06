Сирия сегодня: курды бьют ИГИЛ, в Ракке из-за удара ВВС США погибли мирные жители

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Сирия, 6 мая. Сергей Лавров оценил позицию Соединенных Штатов по зонам деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). ВВС США ударили по мирным жителям в окрестностях Ракки. Курды освободили от боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) деревню в окрестностях деревни Табка. Мирные жители возвращаются в освобожденные сирийской армией населенные пункты провинции Алеппо. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Удар по ИГИЛ*

«Сирийские демократические силы» (СДС), которые в основном состоят из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, продолжают штурм города Табка, который располагается на севере Сирии. В ходе ожесточенных боестолкновений с боевиками «Исламского государства»*, которые длились четыре дня, им удалось освободить деревню Сахль аль-Хасаб.

В настоящий момент тяжелые бои продолжаются в трех кварталах в центре Табки — Хай Авваль, Тани и Салис. В ходе столкновений, по информации курдских средств массовой информации, были ликвидированы 14 боевиков ИГ*, включая снайпера.

Напомним, освобождение городов Табка и Ракки — столицы «Исламского государства» — является частью объявленной курдами военной операции «Гнев Евфрата». Операция началась 5 ноября 2016 года.

Позиция США

Как заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, США приветствовали результат переговорного процесса по сирийскому урегулированию в Астане. И это, отметил министр, не случайно, поскольку достигнутая на этой неделе договоренность по зонам деэскалации перекликается с инициативой Белого дома, которая была выдвинута ранее. Лавров подчеркнул, что цель зон деэскалации — создание условий для безопасности мирного населения, прекращение боевых действий в тех районах, где сохраняется наиболее ожесточенное противостояние между сирийской армией и вооруженной оппозицией.

Напомним, представители стран-гарантов (Турция, Иран, Россия) перемирия на территории САР в ходе очередного раунда переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Согласно документу, в этих зонах с 6 мая прекратятся любые столкновения между оппозицией и правительственными силами.

Жертвы среди мирных

В результате авиаудара боевой авиации международной антитеррористической коалиции во главе с США в окрестностях Ракки погибли 12 мирных жителей и еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Авиаудары наносились по гаражному кварталу города Ракки.

Жители возвращаются в Алеппо

Как заявил заместитель губернатора провинции Алеппо Хамид Кенно, сирийские власти начали операцию по возвращению беженцев из лагеря «Джибрин» в их родные деревни, которые недавно были освобождены Сирийской арабской армией от боевиков «Исламского государства». Всего планируется расселить 12 тысяч человек в деревнях Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Бабири Фокани, Таль-Тутон и Хербет Слеп, которые расположены вдоль реки Евфрат. Все эти населенные пункты удалось освободить благодаря наступлению САА при активной поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС).

По словам мирных сирийцев, боевики сражу же установили жесткие порядки, взяв деревни под свой контроль. О нормальной жизни можно было забыть. Людям отрезали головы лишь за малейшую провинность.

* Организация запрещена на территории РФ.