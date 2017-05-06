Уфологи показали на видео найденные на Марсе пистолет и каску времен Второй мировой войны

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Вашингтон, 6 мая. Американские уфологи, проанализировав фото поверхности Марса, опубликованные космическим агентством NASA, пришли к выводу, что на Красной планете имеются артефакты времен Второй мировой войны.

Так, на опубликованном уфологами видео можно увидеть предмет, похожий на пистолет. Кроме того, уфологи нашли удивительное сходство между одним из найденных на поверхности планеты предметов и солдатской каской времен Второй мировой войны.

Помимо этого, уфологам привиделись гвоздь, колеса от поезда, обломки НЛО и другие предметы.