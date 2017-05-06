Ученым впервые удалось создать синтетическую сетчатку глаза

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Лондон, 6 мая. Британским ученым удалось создать первую в мире синтетическую сетчатку глаза, что стало настоящим прорывом в области протезирования, сообщили специалисты Оксфордского университета.

Эксперты научились создавать мягкую синтетическую сетчатку, которая поможет людям избавиться от слепоты. Как подчеркивают ученые, это настоящий прорыв, который приведет к революции в сфере производства бионических имплантов.

Импланты были созданы на основе биоразлагаемых материалов. Специалисты Оксфордского университета объяснили, что это необходимо для того, чтобы снизить риск отторжения организмом искусственной сетчатки. На данный момент искусственно созданная сетчатка способна передавать изображение лишь в серых тонах. Но ученые намерены продолжить исследования, передает «Инфореактор».

Ранее ученые заявили, что спортсмены показывают на соревнованиях лучшие результаты, если предварительно много ругаются.