МФЦ начнут выдавать россиянам свидетельства о рождении и смерти

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Москва, 6 мая. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, наделяющего многофункциональные центры (МФЦ) госуслуг полномочиями по государственной регистрации рождения и смерти граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Предполагается, что региональные власти наделят МФЦ правами по регистрации рождения и смерти граждан. Единственным исключение станет регистрация рождения, которая происходит одновременно с регистрацией установления отцовства.

Кроме того, законопроектом предполагается, что МФЦ будут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также передавать в загсы документы, на основании которых была проведена госрегистрация рождений и смертей.