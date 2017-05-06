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Россия
МФЦ начнут выдавать россиянам свидетельства о рождении и смерти

МФЦ начнут выдавать россиянам свидетельства о рождении и смерти

11:58  6 Мая 2017
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МФЦ начнут выдавать россиянам свидетельства о рождении и смерти

Москва, 6 мая. Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы проект закона, наделяющего многофункциональные центры (МФЦ) госуслуг полномочиями по государственной регистрации рождения и смерти граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина. 

Предполагается, что региональные власти наделят МФЦ правами по регистрации рождения и смерти граждан. Единственным исключение станет регистрация рождения, которая происходит одновременно с регистрацией установления отцовства. 

Кроме того, законопроектом предполагается, что МФЦ будут составлять записи актов гражданского состояния, выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также передавать в загсы документы, на основании которых была проведена госрегистрация рождений и смертей. 

Владимир Багров
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