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Происшествия
Пьяный водитель иномарки протаранил маршрутку с пассажирами в Челябинске

Пьяный водитель иномарки протаранил маршрутку с пассажирами в Челябинске

11:47  6 Мая 2017
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Пьяный водитель иномарки протаранил маршрутку с пассажирами в Челябинске

Челябинск, 6 мая. Маршрутный автобус с пассажирами перевернулся в Челябинске после столкновения с легковым автомобилем. ДТП произошло утром в субботу, недалеко от выезда из города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, автомобиль Volkswagen Passat врезался в двигавшимся в попутном направлении маршрутный автобус ПАЗ. Маршрутка от удара опрокинулась. В момент столкновения в салоне находилось 15 пассажиров. Семь человек попали в больницу, среди них один ребенок.

Выяснилось, что 37-летний водитель иномарки находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

#дтп
Алексей Громов
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