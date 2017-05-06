Беседовать, угрожая: Меркель выработала тактику НАТО по отношению к России

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Берлин, 6 мая. НАТО следует вести диалог с Россией, но и не забывать показывать свою мощь, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время еженедельного видеоподкаста, который опубликовали в пресс-службе правительства ФРГ.

Канцлер отметила, что диалог с Россией важен для НАТО. Она подчеркнула, что работу Совета Россия — НАТО следует продолжать.

«Я думаю, что мы, используя этот двойной подход, то есть, с одной стороны, показать мощь, но, с другой, постоянно демонстрировать готовность к диалогу, выбрали правильный путь», — обратила внимание Меркель.

В это время между США и Германией назревает очередной конфликт, связанный с НАТО. Представители стран не могут договориться по вопросу борьбы альянса с запрещенным в России «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.