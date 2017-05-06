Десятилетний ребенок заживо сгорел в яме со шлаком в Кемеровской области

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Кемерово, 6 мая. Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в шлакоотстойнике. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, трагедия произошла 5 мая в городе Белово. Двое детей подошли к краю ямы, из которой шел дым. Края ямы обвалились, и дети упали в шлакоотстойник. Один ребенок — девятилетний мальчик — смог выбраться самостоятельно, хотя и получил ожоги 3-й степени. Десятилетний мальчик скончался на месте. Прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли его спасти.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следователям предстоит выяснить, кому принадлежит территория, на которой оказались дети, а также как содержался шлакоотстойник.