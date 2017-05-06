Названа стоимость роскошного внедорожника нового поколения GMC Terrain

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Вашингтон, 6 мая. Стоимость нового внедорожника GMC Terrain составит 25970 долларов, сообщили в американском концерне General Motors.

25970 долларов станут стартовой ценой новинки. Владелец GMC Terrain 2018 оценит работу мотора на два литра и 252 лошадиные силы. Отмечается, что двигатель автомобиля сопряжен с девятискоростной автоматической коробкой переключения передач.

Позже в General Motors хотят предложить версию с 1,5-литровым бензиновым мотором и 1,6-литровым дизельным двигателем. По данным источников в концерне, за модификацию Denali нужно будет заплатить 40245 долларов.

Автомобили GMC вошли в топ-10 самых надежных автомобилей по итогам прошлого года.