Число пострадавших при пожаре в московской высотке перевалило за 30 человек

В закладки

Скопировать

Москва, 6 мая. Более 30 человек пострадали во время пожара в 40-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили в экстренных службах столицы.

Как констатировали представители скорой помощи, за помощью к медикам после пожара на Профсоюзной улице обратился 31 человек, 6 из них — дети.

«Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей», — цитирует свои источники ТАСС.

Ранее отмечалось, что всего из горящего дома московские спасатели эвакуировали 77 человек. Пожар произошел ночью. Спасатели присвоили ему второй ранг сложности. В настоящее время возгорание в высотном доме полностью ликвидировано.