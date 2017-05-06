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Происшествия
Число пострадавших при пожаре в московской высотке перевалило за 30 человек

Число пострадавших при пожаре в московской высотке перевалило за 30 человек

11:15  6 Мая 2017
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Число пострадавших при пожаре в московской высотке перевалило за 30 человек

Москва, 6 мая. Более 30 человек пострадали во время пожара в 40-этажном жилом доме на юго-западе Москвы, сообщили в экстренных службах столицы.

Как констатировали представители скорой помощи, за помощью к медикам после пожара на Профсоюзной улице обратился 31 человек, 6 из них  — дети.

«Из них 11 человек были направлены в больницы, в том числе двое детей»,  — цитирует свои источники ТАСС.

Число пострадавших при пожаре в московской высотке перевалило за 30 человек

Ранее отмечалось, что всего из горящего дома московские спасатели эвакуировали 77 человек. Пожар произошел ночью. Спасатели присвоили ему второй ранг сложности. В настоящее время возгорание в высотном доме полностью ликвидировано.

Катерина Тимошенская
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