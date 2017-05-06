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Украина
Маразм крепчал: Джамала заявила о грядущих «российских провокациях» на «Евровидении»

Маразм крепчал: Джамала заявила о грядущих «российских провокациях» на «Евровидении»

12:37  6 Мая 2017
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Маразм крепчал: Джамала заявила о грядущих «российских провокациях» на «Евровидении»

Киев, 6 мая. Украинская певица, победительница «Евровидения-2016», Джамала призвала не позволить России «испортить» конкурс исполнителей в этом году, сообщает Reuters. 

Джамала считает, что победа Украины «расстроила» Россию, и поэтому стоит ждать провокаций со стороны Москвы. Каких именно — Джамала не уточнила, однако на всякий случай призвала украинцев к благоразумию. 

«Я бы хотела попросить каждого украинца быть очень осторожным и не поддаваться», — сказала певица. 

Напомним, Джамала победила в прошлом году с песней «1944» о депортации крымских татар. В этом году она выступит вместе с певицей Русланой — победительницей конкурса 2004 года — в финальный день. 

#евровидение #джамала
Владимир Багров
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