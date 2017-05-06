Тюнинг-мастера превратили Mercedes-AMG S 63 Coupe в 740-сильного «боевого монстра»

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Берлин, 6 мая. Три популярных тюнинг-ателье — Fostla, Prior Design и PP-Performance — объединились для усовершенствования Mercedes-AMG S 63 Coupe. Свое детище они окрестили «боевым монстром» (Combat Monster).

Благодаря тюнинг-мастерам из Prior Design автомобиль получил широкофюзеляжный обвес, в том числе расширители арок колес, современные бамперы, новые спойлеры и задний диффузор.

Усовершенствованием мотора занимались специалисты PP-Performance. Им удалось заставить 5,5-литровый V8 выжать не 585 л.с., а 739,62 л.с.

Боевую раскраску Mercedes-AMG S 63 Coupe продумали тюнеры из Fostla: они завернули заряженный автомобиль в агрессивно-оранжевую хромовую пленку.

Кроме того, в автомобиле появился специальный модуль, который позволяет контролировать высоту клиренса, а также колеса с заниженной резиной.

Конечная стоимость всех доработок не разглашается.