Тюнинг-мастера превратили Mercedes-AMG S 63 Coupe в 740-сильного «боевого монстра»
Берлин, 6 мая. Три популярных тюнинг-ателье — Fostla, Prior Design и PP-Performance — объединились для усовершенствования Mercedes-AMG S 63 Coupe. Свое детище они окрестили «боевым монстром» (Combat Monster).
Благодаря тюнинг-мастерам из Prior Design автомобиль получил широкофюзеляжный обвес, в том числе расширители арок колес, современные бамперы, новые спойлеры и задний диффузор.
Усовершенствованием мотора занимались специалисты PP-Performance. Им удалось заставить 5,5-литровый V8 выжать не 585 л.с., а 739,62 л.с.
Боевую раскраску Mercedes-AMG S 63 Coupe продумали тюнеры из Fostla: они завернули заряженный автомобиль в агрессивно-оранжевую хромовую пленку.
Кроме того, в автомобиле появился специальный модуль, который позволяет контролировать высоту клиренса, а также колеса с заниженной резиной.
Конечная стоимость всех доработок не разглашается.