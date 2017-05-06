МИД РФ: США получили всю информацию по меморандуму о зонах деэскалации в Сирии

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Москва, 6 мая. США получили всю информацию по согласованному на переговорах в Астане меморандуму о зонах деэскалации в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков напомнил, что после ракетной атаки США на сирийскую авиабазу «Шайрат» Москва приостановила действие меморандума с США о деконфликтинге, передает РИА Новости.

«Но определенный обмен информацией в зависимости от ситуации продолжался, — обратил внимание представитель внешнеполитического ведомства России. — Относительно тех решений и договоренностей, которые были выработаны в Астане и оформлены в соответствующем меморандуме: высокопоставленный представитель госдепартамента (Стюарт Джонс), находился в Астане, и с ним проводились встречи, вся информация предоставлялась в полном объеме».

6 мая в Сирии начали действовать четыре зоны деэскалации, где запрещены любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками, передает «Газета.ru».