Виртуальный мир тесен: почему Пентагон зациклен на холодной войне

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Генералы военного ведомства Соединенных Штатов зациклены на холодной войне с Российской Федерацией и не понимают реальных угроз безопасности. Об это заявил представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Таким образом он прокомментировал выступление в американском сенате командующего специальными операций ВС США генерала Реймонда Томаса. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о зацикленности Пентагона и ситуации в американской политике.

В ходе своей речи Реймонд Томас назвал Российскую Федерацию «одной из пяти основных угроз» для Соединенных Штатов. Кроме того, по его мнению, Москва якобы ведет себя слишком агрессивно.

По словам Конашенкова, «зашоренность» отдельных генералов Пентагона строится на стереотипах холодной войны. Он отметил, что нас не должно удивлять непонимание американскими военными реальных угроз. Конашенков заметил, что российские военные отличаются от своих заокеанских коллег умом и решительностью. «Из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные, если не сказать больше», добавил он.

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Игорь Конашенков очень точно заметил степень идеологизированности оборонной стратегии США. По старой привычке американцы спекулируют образом врага, который сами же и создают.

«Это не просто устаревшая практика времен холодной войны. Это, судя по всему, тупик, в котором оказалась стратегия развития США в современном мире. Американцы не могут признать реалии многополярного мира, делая, например, вид, что Китая не существует. Еще труднее им представить, что и Россия как глобальный игрок вполне игроспособна. Только недавно Обама заявлял, что Россия (благодаря его гениальным усилиям) превратилась в «региональную державу». Реальность оказалась — да и была — совершенно иной. Тупиковость стратегии развития США как мировой державы, заключается в том, что невозможно эффективно планировать и достигать поставленных целей, живя в виртуальном мире. Много лет американцы этот виртуальный мир создают, а итоги печальные», — считает Игорь Рябов.

По словам эксперта, пример пиар-войны против КНДР самый поразительный: США решили победить Северную Корею, просто показав по своим телеканалам (да, глобальным, но не столь убедительным, как им кажется) свои корабли на рейде, идущие в сторону юго-восточной Азии. Но даже с ломающимися постоянно ракетами, которые никак не пройдут испытание, Северная Корея, режим не самый идеальный в мире, может спокойно расслабиться — американцы в реальности не могут ничего сделать. Как ни показывай картинку. Пример с Северной Кореей раскрывает глаза и другим партнерам США.

«Другой пример — провокация с применением химического оружия в Сирии. Показали картинку — виноват Асад, ударили по сирийскому аэродрому. Урон практически нулевой. Но Турция настолько буквально приняла эту пиар-войну к сердцу, что быстро забыла о договоренностях с Россией: Эрдоган ожидал полномасштабного участия США в войне против правительственных войск Асада. И что в итоге? Эрдогану пришлось срочно прилететь в Сочи к российскому президенту, когда туман фейковой войны рассеялся — и уже договариваться на совершенно невыгодных для себя условиях с Путиным о новом статусе-кво по Сирии. Такие ошибки Эрдоган может, конечно, повторять и далее, но вряд ли — виртуальный характер поведения США ему слишком дорого обходится. Вместо того чтобы создавать врага из России по старым шаблонам, Америка должна серьезно пересматривать свою военную доктрину. Но этот пересмотр сопряжен с новыми проблемами: у США нет других инструментов, кроме военных, чтобы доминировать в значительной части мира. США погружаются в серьезный системный кризис. И должны понять, что способов выйти без потерь из этого кризиса не так много, и почти все они связаны с новыми отношениями с Россией. А это уже психологический барьер, который трудно преодолеть», — резюмировал Игорь Рябов.

Как ранее передавала «Газета.ru», советник министра обороны Финляндии Юха Мартелиус не считает Россию угрозой.