Последняя роль Алена Делона: актер попрощается с кинематографом фильмом о любви

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Париж, 6 мая. Знаменитый французский актер Ален Делон заявил об окончании своей карьеры в кино. По его словам, осенью он снимется в своей последней картине.

Ален Делон, которому уже исполнился 81 год, раскрыл сюжет фильма. Картина будет рассказывать о любви между пожилым мужчиной и 50-летней женщиной. Ожидается, что партнершей Делона станет Жюльетт Бинош. Актер признался, что хотел бы сниматься вместе с Софи Марсо, но у нее другие планы.

"Я — как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме", - прокомментировал свое решение Делон.

Напомним, Делон не снимался в кино с 2008 года. Последней его картиной стал фильм «Астерикс на Олимпийских играх», где актер исполнил роль Цезаря.

Правда, в 2012 году Делон сыграл самого себя в одной из новелл в российском фильме «С новым годом, мамы!».