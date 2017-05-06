Загадочная древняя гробница найдена в Китае во время строительных работ

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Пекин, 6 мая. В провинции Хэбэй в Китае строители внезапно обнаружили древнюю гробницу. По предварительным данным, возраст находки достигает более 1,5 тысячи лет.

Китайские строители сделали необычную находку. Во время работ они наткнулись на древнее захоронение в провинции Хэбэй. По предварительным оценкам, возраст археологической находки достигает более 1,5 тысячи лет. Эксперты датируют ее периодом Вэй и Цзинь (220–420 годы нашей эры).

Все это время гробница находилась под землей на глубине семи метров. Внутри обнаружены 23 артефакта — изделия из меди и керамики.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Икар» (бренд Pegas Fly) намерена открыть рейсы из подмосковногоЖуковского в Китай 31 мая, передает «Газета.ru».