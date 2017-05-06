Подбитый американский истребитель достали из воды близ Крымского моста

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Керчь, 6 мая. Истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна моря неподалеку от строящегося моста через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Американский Curtiss P-40 был обнаружен в шести километрах от берега поисковой экспедицией «Большой десант — 2017». Как предполагает руководитель операции Александр Елкин, самолет мог быть подбит в ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году. Летчик, вероятно, смог посадить истребитель на воду и спастись.

Фюзеляж самолета весом около 3,5 тонн был поднят на поверхность при помощи спецтехники. Поисковикам помогали строители Крымского моста.

Как отмечают эксперты, истребитель сохранился почти идеально — видны даже фрагменты краски.

Поднятый со дна моря самолет отправится на территорию 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.