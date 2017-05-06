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Общество
Подбитый американский истребитель достали из воды близ Крымского моста

Подбитый американский истребитель достали из воды близ Крымского моста

10:42  6 Мая 2017
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Подбитый американский истребитель достали из воды близ Крымского моста

Керчь, 6 мая. Истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна моря неподалеку от строящегося моста через Керченский пролив. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Американский Curtiss P-40 был обнаружен в шести километрах от берега поисковой экспедицией «Большой десант — 2017». Как предполагает руководитель операции Александр Елкин, самолет мог быть подбит в ходе Керченско-Эльтигенской операции в 1943 году. Летчик, вероятно, смог посадить истребитель на воду и спастись. 

Фюзеляж самолета весом около 3,5 тонн был поднят на поверхность при помощи спецтехники. Поисковикам помогали строители Крымского моста.

Подбитый американский истребитель достали из воды близ Крымского моста

Как отмечают эксперты, истребитель сохранился почти идеально — видны даже фрагменты краски. 

Поднятый со дна моря самолет отправится на территорию 29-й береговой батареи Керченского укрепленного сектора береговой обороны Черноморского Флота СССР.

Владимир Багров
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