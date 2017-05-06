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Россия
Законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах РФ внесен в Госдуму

Законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах РФ внесен в Госдуму

10:21  6 Мая 2017
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Законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах РФ внесен в Госдуму

Москва, 6 мая. Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в экспериментальном режиме курортного сбора в Крыму, на Алтае, в Краснодарском крае и на Ставрополье. Об этом сообщается на сайте правительства. 

Законопроект предусматривает введение в качестве эксперимента в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года платы за пользование курортной инфраструктурой — т.н. курортного сбора. 

Предполагается, что плата не будет превышать 100 рублей в сутки. При этом на размер платы будут влиять сезонность, продолжительность пребывания на объекте и значение курорта. Полученные доходы будут направлены на развитие курортной инфраструктуры. 

По итогам эксперимента будет принято решение о том, будет ли введен постоянный курортный сбор на всей территории России. 

#крым #алтай #ставропольский край #краснодарский край
Владимир Багров
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