Законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах РФ внесен в Госдуму

В закладки

Скопировать

Москва, 6 мая. Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о введении в экспериментальном режиме курортного сбора в Крыму, на Алтае, в Краснодарском крае и на Ставрополье. Об этом сообщается на сайте правительства.

Законопроект предусматривает введение в качестве эксперимента в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года платы за пользование курортной инфраструктурой — т.н. курортного сбора.

Предполагается, что плата не будет превышать 100 рублей в сутки. При этом на размер платы будут влиять сезонность, продолжительность пребывания на объекте и значение курорта. Полученные доходы будут направлены на развитие курортной инфраструктуры.

По итогам эксперимента будет принято решение о том, будет ли введен постоянный курортный сбор на всей территории России.