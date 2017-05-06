ФСБ ликвидировала в РФ 11 нелегальных лабораторий, подделывающих документы

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Москва, 6 мая. В России пресечена деятельность 11 нелегальных лабораторий, которые занимались подделкой документов для мигрантов, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Спецоперация по выявлению и пресечению деятельности подпольных лабораторий проводилась ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. В результате в Москве и области были закрыты 11 нелегальных офисов, где изготавливали поддельные документы для мигрантов из Средней Азии. Было проведено задержание 19 участников организованной преступной группировки.

«В ходе обысков изъято свыше 500 печатей, голограмм, поддельных паспортов, патентов, электронных носителей информации, медицинских книжек и иных регистрационных документов», — констатировали в ФСБ.

Накануне в ФСБ рассказали подробности инцидента с украинским катером в Черном море, который осуществлял фото- и видеосъемку российских судов, передает «Газета.ru».