Япония инвестирует 40 млн долларов в инфраструктуру Азии

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Токио, 6 мая. Япония в течение двух лет выделит 40 млн долларов на развитие инфраструктуры в странах Азии. Об этом сообщил министр финансов Японии Таро Асо во время 50-го заседания Азиатского банка развития.

Как подсчитали специалисты банка, спрос в сфере инфраструктуры в ближайшие полтора десятилетия вырастет до 26 трлн долларов. Японская сторона нацелена на взаимодействие с банком.

«Мы хотим на порядок укрепить взаимодействие с Азиатским банком развития для продвижения инфраструктуры высокого качества», — заявил японский министр.

Уточняется, что основными статьями инвестирования станут чистая энергия, транспортные системы и прочие высокотехнологичные объекты.