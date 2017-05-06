Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
Донецк: мирный житель получил ранение при ночном обстреле со стороны ВСУ

Донецк: мирный житель получил ранение при ночном обстреле со стороны ВСУ

9:46  6 Мая 2017
280

Донецк: мирный житель получил ранение при ночном обстреле со стороны ВСУ

Донецк, 6 мая. ВСУ в ночь на субботу обстреляли столицу ДНР, при этом один мирный житель получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Уточняется, что мишенью украинских силовиков стал Петровский район Донецка. В ходе обстрела, по имеющимся данным, был ранен один мирный житель. 

Кроме того, огнем украинских силовиков была повреждена газовая труба и два дома.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли прифронтовые территории ЛНР. При этом повреждения получили несколько жилых домов в населенном пункте Фрунзе. ВСУ при обстрелах применяли минометы калибра 120 мм и АГС.  

#донецк
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров