Донецк: мирный житель получил ранение при ночном обстреле со стороны ВСУ

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Донецк, 6 мая. ВСУ в ночь на субботу обстреляли столицу ДНР, при этом один мирный житель получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что мишенью украинских силовиков стал Петровский район Донецка. В ходе обстрела, по имеющимся данным, был ранен один мирный житель.

Кроме того, огнем украинских силовиков была повреждена газовая труба и два дома.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли прифронтовые территории ЛНР. При этом повреждения получили несколько жилых домов в населенном пункте Фрунзе. ВСУ при обстрелах применяли минометы калибра 120 мм и АГС.