Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы, напомнив о совместном пути россиян и белорусов

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Минск, 6 мая. День Победы напоминает белорусам и россиянам о совместном пути, пройденном братскими народами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину от главы Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях», — говорится в поздравительном послании.

При этом Лукашенко отметил, что «белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков».