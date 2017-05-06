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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы, напомнив о совместном пути россиян и белорусов

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы, напомнив о совместном пути россиян и белорусов

9:30  6 Мая 2017
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Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы, напомнив о совместном пути россиян и белорусов

Минск, 6 мая. День Победы напоминает белорусам и россиянам о совместном пути, пройденном братскими народами. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президенту РФ Владимиру Путину от главы Белоруссии Александра Лукашенко в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот праздник напоминает нам о совместном пути, пройденном братскими народами, о единстве истории и духовного опыта, победах и пережитых испытаниях», — говорится в поздравительном послании. 

При этом Лукашенко отметил, что «белорусы и россияне трепетно хранят память о великом подвиге предков».

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы, напомнив о совместном пути россиян и белорусов

#путин #лукашенко #день победы #9 мая
Олеся Волкова
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