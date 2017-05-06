Ученые объяснили, как ругань делает человека сильнее

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Брайтон (Великобритания), 6 мая. Спортсмены показывают на соревнованиях лучшие результаты, если предварительно много ругаются. К такому выводу пришли медики, выступавшие с докладом на встрече Психологического общества Британии в Брайтоне.

Как сообщил автор исследования Ричард Стивенс из Кильского университета Германии, исследования показали, что ругающиеся люди легче переносят боль, нежели те, кто не употребляет в речи бранных выражений.

«Причина этого может заключаться в том, что ругань стимулирует симпатическую нервную систему, ту ее часть, которая мобилизует тело и заставляет сердце стучать сильнее в опасной ситуации», — пояснил специалист.

Для проверки данной гипотезы был проведен ряд экспериментов с участием трех десятков добровольцев. Испытуемым предлагались стандартные тесты на силу и выносливость — велотренажер или сжимание эспандера. Половину участников попросили выругаться перед началом эксперимента.

Выяснилось, что ругань действительно делала испытуемых сильнее — те, кто крутил педали на велотренажере, вырабатывали на 10% больше энергии, а те, кто сжимал эспандер, делали это на 20% сильнее. При этом никакой связи ругани с физиологическими показателями, такими как частота сердцебиения, артериальное давление и т.д., не наблюдалось. Поэтому пока для ученых остается загадкой, как именно ругань делает человека сильнее.