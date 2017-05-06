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Чарли Шин раскрыл секрет успешного лечения ВИЧ

Чарли Шин раскрыл секрет успешного лечения ВИЧ

9:15  6 Мая 2017
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Чарли Шин раскрыл секрет успешного лечения ВИЧ

Нью-Йорк, 6 мая. Скандально известный актер Чарли Шин рассказал об успешном лечении ВИЧ-инфекции экспериментальным препаратом PRO-140.

51-летний актер в начале 2016 года согласился принять участие в клинических испытаниях нового препарата. Препарат вводился в виде инъекций каждую неделю. Ранее Шин принимал таблетки ежедневно, что, по его словам, вызывало у него тяжелые побочные эффекты и симптомы на грани слабоумия, передает Daily Mail Online. 

Прежнюю антиретровирусную терапию Шин охарактеризовал как «коктейль из наркотиков». По словам актера, отказавшись от него, он почувствовал серьезные положительные изменения — как в физическом, так и в эмоциональном плане. Сравнивая состояния до и после начала приема экспериментального препарата, Шин отмечает, что эффект невероятный. 

«Я шел к своей гибели, и вдруг оказался на пути провидения. Это удивительно», — сказал актер.

#шин
Владимир Багров
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