Чарли Шин раскрыл секрет успешного лечения ВИЧ

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Нью-Йорк, 6 мая. Скандально известный актер Чарли Шин рассказал об успешном лечении ВИЧ-инфекции экспериментальным препаратом PRO-140.

51-летний актер в начале 2016 года согласился принять участие в клинических испытаниях нового препарата. Препарат вводился в виде инъекций каждую неделю. Ранее Шин принимал таблетки ежедневно, что, по его словам, вызывало у него тяжелые побочные эффекты и симптомы на грани слабоумия, передает Daily Mail Online.

Прежнюю антиретровирусную терапию Шин охарактеризовал как «коктейль из наркотиков». По словам актера, отказавшись от него, он почувствовал серьезные положительные изменения — как в физическом, так и в эмоциональном плане. Сравнивая состояния до и после начала приема экспериментального препарата, Шин отмечает, что эффект невероятный.