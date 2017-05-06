Сирия: SDF освободили от ИГ деревню около города Табка

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Дамаск (Сирия), 6 мая. «Сирийские демократические силы» (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, они освободили деревню Сахль аль-Хасаб в его окрестностях.

Как сообщает курдское агентство Firat, бои за деревню продолжались четыре дня. В итоге бойцы SDF освободили деревню Сахль аль-Хасаб к востоку от Табки.

В настоящее время столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) продолжаются в трех кварталах в центре Табки — Хай Авваль, Тани и Салис.

* Организация запрещена на территории РФ.