Сирия: SDF освободили от ИГ деревню около города Табка
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Дамаск (Сирия), 6 мая. «Сирийские демократические силы» (SDF) продолжают штурм города Табка на севере Сирии, они освободили деревню Сахль аль-Хасаб в его окрестностях.
Как сообщает курдское агентство Firat, бои за деревню продолжались четыре дня. В итоге бойцы SDF освободили деревню Сахль аль-Хасаб к востоку от Табки.
В настоящее время столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) продолжаются в трех кварталах в центре Табки — Хай Авваль, Тани и Салис.
* Организация запрещена на территории РФ.
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Сирия: SDF освободили от ИГ деревню около города Табка
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