Ракету-носитель «Чанчжэн-5» готовят к запуску на космодроме Вэньчан

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Пекин, 6 мая. Самая мощная китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5B» («Великий поход-5») доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайнань для предстоящего пуска нового телекоммуникационного спутника.

Как сообщает агентство Синьхуа, ракета-носитель благополучно доставлена на космодром, где начинается подготовка к пуску спутника «Шицзянь-18», который должен состояться в июне.

Первый из шести телекоммуникационных спутников серии «Шицзянь» Китай запустил в апреле. Спутники должны обеспечить скоростной беспроводной интернет в транспорте.

«Чанчжэн-5» — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая, способная вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.