Ракету-носитель «Чанчжэн-5» готовят к запуску на космодроме Вэньчан
В закладки
Пекин, 6 мая. Самая мощная китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5B» («Великий поход-5») доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайнань для предстоящего пуска нового телекоммуникационного спутника.
Как сообщает агентство Синьхуа, ракета-носитель благополучно доставлена на космодром, где начинается подготовка к пуску спутника «Шицзянь-18», который должен состояться в июне.
Первый из шести телекоммуникационных спутников серии «Шицзянь» Китай запустил в апреле. Спутники должны обеспечить скоростной беспроводной интернет в транспорте.
«Чанчжэн-5» — самая мощная ракета-носитель нового поколения Китая, способная вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.
Комментарии