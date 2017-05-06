Сирия: жители Алеппо возвращаются в освобожденные деревни

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Алеппо (Сирия), 6 мая. Власти сирийской провинции Алеппо начали масштабную операцию по возвращению беженцев из лагеря «Джибрин» в их родные деревни, освобожденные от боевиков.

Как сообщил журналистам заместитель губернатора провинции Хамид Кенно, 12 тыс. жителей расселят в деревнях Бабири Фокани, Бабири Тахтами, Рыбжин Акра, Таль-Тутон и Хербет Слеп. Эти деревни были освобождены от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) сирийской армией при поддержке ВКС РФ.

Незадолго до этого местные власти осмотрели деревни, расположенные вдоль реки Евфрат, чтобы убедиться, что они пригодны для проживания.

* Организация запрещена на территории РФ.