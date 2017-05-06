Находка американских археологов доказала, что алкоголь придумали в Китае

В закладки

Скопировать

Пекин, 6 мая. Группа ученых из США и Китая нашла свидетельство того, что первооткрывателями пива и вина были китайцы.

Раскопки шли на месте древней деревни Цзиаху. Археологи обнаружили фрагменты шестнадцати глиняных сосудов. После проведения химического анализа выяснилось, что в этих сосудах около 9 тыс. лет назад хранили алкоголь.

Согласно данным анализа, напиток был изготовлен из риса, меда и винограда методом брожения. Практически это было вино.

Ученые Университета Пенсильванского музея археологии и антропологии заявляют, что таким образом опровергается гипотеза о том, что изобретателями алкоголя были жители Ближнего Востока.