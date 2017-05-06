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Новороссия
Донбасс: обстрелами ВСУ повреждено несколько домов в ЛНР

Донбасс: обстрелами ВСУ повреждено несколько домов в ЛНР

8:15  6 Мая 2017
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Донбасс: обстрелами ВСУ повреждено несколько домов в ЛНР

Луганск, 6 мая. В результате обстрелов территории Луганской народной республики ВС Украины повреждения получили несколько жилых домов в населенном пункте Фрунзе, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Около 5.10 5 мая ВСУ открыли огонь с направления поселка Крымское в направлении Фрунзе. В ход шли 120-мм минометы и автоматические станковые гранатометы АГС.

В результате обстрела несколько жилых домов на улице Советов получили повреждения. В частности в доме №35 разрушен коридор и шиферная кровля, в домах №33 и №64 повреждено остекление окон и крыша. Во всех домах нет электричества.

Донбасс: обстрелами ВСУ повреждено несколько домов в ЛНР

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ в общей сложности семь раз обстреляли территорию ЛНР. Согласно последним данным оборонного ведомства республики, пострадавших среди мирного населения и ополчения нет.

#всу #донбасс #лнр #новороссия
Олеся Волкова
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