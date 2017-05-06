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Новороссия
Донбасс: ВСУ 7 раз нарушили режим тишины, обстреляв поселения ЛНР

Донбасс: ВСУ 7 раз нарушили режим тишины, обстреляв поселения ЛНР

8:04  6 Мая 2017
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Донбасс: ВСУ 7 раз нарушили режим тишины, обстреляв поселения ЛНР

Луганск, 6 мая. ВСУ за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Под огнем киевских силовиков оказались районы поселка городского типа Фрунзе, поселка Красный Яр, сел Веселогоровка, Калиновка и Желобок.

ВСУ использовали 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

Донбасс: ВСУ 7 раз нарушили режим тишины, обстреляв поселения ЛНР

#всу #донбасс #лнр
Олеся Волкова
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