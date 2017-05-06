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Общество
Стивен Сигал прокомментировал решение СБУ не пускать его на Украину

Стивен Сигал прокомментировал решение СБУ не пускать его на Украину

7:56  6 Мая 2017
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Стивен Сигал прокомментировал решение СБУ не пускать его на Украину

Вашингтон, 6 мая. Голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину, сообщила представитель актера.

«Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список», — процитировала слова Сигала его представительница, сообщает ТАСС. 

Накануне стало известно, что Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, в течение пяти лет не сможет въезжать на Украину по решению СБУ.

Стивен Сигал прокомментировал решение СБУ не пускать его на Украину

#санкции #украина #сбу #сигал
Олеся Волкова
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