Стивен Сигал прокомментировал решение СБУ не пускать его на Украину

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 6 мая. Голливудский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину, сообщила представитель актера.

«Кроме черного пояса у меня теперь есть еще и черный список», — процитировала слова Сигала его представительница, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что Сигал, получивший в 2016 году гражданство России, в течение пяти лет не сможет въезжать на Украину по решению СБУ.