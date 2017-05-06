Сирия: Лавров объяснил, почему США приветствуют меморандум о зонах деэскалации 

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Москва, 6 мая. Решения по зонам деэскалации в Сирии, принятые в Астане, перекликаются с инициативами США по прекращению насилия в Сирии, которые озвучивались в начале года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Лавров напомнил, что в начале года США предлагали ради обеспечения безопасности мирных жителей прекратить насилие «в тех районах, где наиболее ожесточенные боевые действия велись между правительством и вооруженной оппозицией».

«И не случайно Соединенные Штаты приветствовали результаты встречи в Астане, вот — договоренность о создании зон деэскалации», — отметил глава МИД РФ в эфире телеканала «Мир».

Меморандум о создании зон деэскалации подписали 4 мая в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

Как ранее сообщала «Газета.ру», боевые действия в зонах деэскалации прекращаются 6 мая. Соглашение предполагает создание четырех зон деэскалации в САР: в Идлибе, а также на части территорий провинции Алеппо, Латакия и Хама.