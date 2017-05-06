Комиссия по выборам Франции просит СМИ проигнорировать взлом почты Макрона

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Париж, 6 мая. Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции обратилась к СМИ с требование воздержаться от публикации данных, которые содержатся в утечках писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона.

В преддверии собрания комиссии, которое должно состояться в субботу, ее глава обратился к СМИ с просьбой проявить ответственность из-за опасности того, что может нарушиться свободное выражение голосов избирателей.

При этом комиссия потребовала от СМИ не разглашать содержание распространенных данных, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, WikiLeaks сообщила, что проведенная проверка не показала наличие фейковых писем в слитой в сеть переписке штаба Макрона. Западные политики уже поспешили обвинить во взломе российские власти. В частности, бывшие помощники Хиллари Клинтон, работавшие с ней во время предвыборной гонки, заявили, что взлом устроили российские хакеры.