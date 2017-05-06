Минобороны РФ: Пентагон зациклен на «холодной войне» с Россией

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Москва, 6 мая. Генералы Пентагона зациклены на «холодной войне» с Россией и не понимают реальных угроз безопасности. Так официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал выступление в американском сенате командующего силами специальных операций ВС США генерала Реймонда Томаса.

Томас в своем выступлении в сенате назвал Россию «одной из пяти основных угроз для США», обвинив РФ в агрессивных действиях.

«Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах «холодной войны», как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять», — заявил Конашенков.

При этом он добавил, что люди часто интересуются, «чем офицеры российских сил специальных операций отличаются от американских коллег». «Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность», — подчеркнул Конашенков.

По мнению представителя Минобороны РФ, Штаты своей «ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны» пытаются компенсировать низкие требования к своим военнослужащим.