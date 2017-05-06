Венеция объявила войну шаурме ради сохранения пристойности

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Венеция, 6 мая. Власти итальянской Венеции запретили открывать новые точки уличной продажи шаурмы, а также ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу.

Как сообщает The Guardian, в попытке «сохранить пристойность и традиции» в Венеции местные власти запретили открытие новых магазинов фаст-фудов. Закон, принятый в четверг, также ограничит магазины, торгующие пиццей по кусочкам. Исключение коснулось только магазинов, торгующих мороженым.

Глава городского департамента туризма Паола Мар заявил, что город хочет «положить конец видам деятельности, которые не совместимы с сохранением и развитием культурного наследия Венеции». По его словам, местные власти должны продвигать местные продукты.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что городские власти Венеции решили установить специальные устройства для подсчета туристов. Впоследствии чиновники планируют ограничить число посетителей города.