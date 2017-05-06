Невестке Порошенко с российским паспортом предложили устроить перфоманс на Майдане

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Киев, 6 мая. Журналист Дмитрий Гнап опубликовал на своей странице в Facebook фотографию российского паспорта невестки президента Украины Петра Порошенко Юлии, предложив ей прилюдно сжечь документ.

Гнап отметил, что Юлия Порошенко (в девичестве — Алиханова) до сих пор является гражданкой России, а на сайте президента нет никаких данных о предоставлении ей украинского гражданства.

И, хоть измены в этом журналист не обнаружил, все-таки предложил устроить «перфоманс»: прилюдно сжечь российский паспорт на Майдане.

Напомним, СМИ все еще обсуждают другой скандал, также связанный с семьей украинского президента. Младший сын Порошенко Михаил был замечен в колледже в футболке с «предательской» надписью RUSSIA. Позднее выяснилось, что на футболке написано RSSIA. Но и это привело в бешенство украинцев, поскольку расшифровывается как Russian Summer School on Institutional Analysis — Российская летняя школа институционального анализа.