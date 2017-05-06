Власти Великобритании намерены внедрять уязвимости в популярные мессенджеры

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Лондон, 6 мая. Власти Великобритании планируют в принудительном порядке заставить компании-операторы популярных мессенджеров WhatsApp, iMessage и Telegram внедрять в приложения уязвимости для контроля над пользователями.

В проекте документа, полученном местными СМИ, говорится, что введение данной меры даст возможность правительству отслеживать частную интернет-переписку граждан в режиме «почти реального времени». Если закон будет принят, то компании обяжут предоставлять органам безопасности содержание частных сообщений в течение одного рабочего дня.

Отметим, что документ представляет собой новую версию Закона о полномочиях следствия от 2016 года, давшего властям широкие возможности для слежки.