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Сирия, 6 мая. В Сирии вступило в силу соглашение о создании четырех «зон деэскалации», турецкая артиллерия обстреливает позиции PKK в деревнях Минаг и Мараназ в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): в Пальмире продолжаются столкновения с боевиками, САА потеряла десять солдат в Дейр эз-Зоре, а также вернула контроль над электростанцией на юге города. САА штурмовала деревню Залакият в северной части Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): боевики напали на позиции ССА в районе лагеря Рахбан на границе с Иорданией, конфискуют у жителей бытовую электронику и трансформаторы в Дейр эз-Зоре. В Ираке боевики ИГИЛ выпустили 16-минутное пропагандистское видео.

Провинция Дамаск

В Сирии вступило в силу соглашение о создании четырех «зон деэскалации», направленное на прекращение военного конфликта в стране.

Спецподразделения ливанской армии арестовали одного из командиров HTS в Арсале близ границы с Сирией. По словам ливанских военных, он возглавлял подпольную группу, которая несколько месяцев расставляла мины и автомобильные бомбы в горном районе местности, сообщает Аlmasdarnews.

Рахманский корпус и боевики «Фатах аш-Шам» устроили военные сборы в городе Мадейра в рамках подготовки штурма Масрабы и Думы. Местные жители просят их остановиться.

Районы города Аль-Кабун и Барза не войдут в территорию зон деэскалации в Восточной Гуте. Сирийская армия продолжит наступление внутри районов.

Сообщается о столкновениях в районе Кабун между боевиками и армией правительства Сирии.

Источник «Исламского государства» сообщил, что террористы напали на позиции ССА** в районе лагеря Рахбан на границе с Иорданией, используя бронированный автомобиль.

Провинция Алеппо

Турецкий командир Евфратского щита был убит неизвестными боевиками в Аль-Бабе.

Турецкая артиллерия обстреливает позиции PKK в деревнях Минаг и Мараназ на севере провинции.

Провинция Хомс

Сообщается об авиаударах по ключевым позициям террористов «Исламского государства» в восточной части провинции Хомс.

Третий день подряд продолжаются столкновения к востоку и к западу от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Министерством обороны России было объявлено, что российские военные примут участие в наступлении Сирийской Арабской Армии в Дейр эз-Зоре.

Террористы «Исламского государства» пытаются предотвратить возобновление нападения сирийской армии вблизи авиабазы Дейр эз-Зора. Десять солдат армии правительства Сирии были убиты в ходе столкновений с террористами «Исламского государства» по периметру авиабазы, сообщает Аlmasdarnews.

Сирийской армии удалось вернуть контроль над оккупированной террористами электростанцией на юге от города Дейр эз-Зор.

Официально операция по освобождению Дейр эз-Зор будет называться Operation Lavender, сказано в твиттере сирийской армии.

Террористы «Исламского государства» конфискуют у жителей бытовую электронику и трансформаторы. Также террористы вывозят оборудование из главной больницы в городе Майадин в провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Ракка

Коалиция нанесла авиаудар по террористам в городе Аль-Мансора в западной части провинции.

Под руководством YPG силы SDF**** освободили село Сахл-эль-Хасаб к востоку от Табки. 14 террористов было убито, двоих боевиков взяли в плен.

Бойцы SDF расчистили несколько зданий от мин и прочих СВУ террористов «Исламского государства» в городе Табка.

Бойцы SDF опровергли информацию о том, что с «Исламским государством»* было достигнуто соглашение о сдаче города Табка в обмен на сохранение жизней террористов.

Провинция Хама

Армия правительства Сирии и союзники пытаются продвинуться в направлении деревни Заликиат в северной части Хамы, чтобы обеспечить защиту Хелфайа, сказано в твиттере.

САА штурмовала деревню Залакият в северной части Хамы, вступили в бои с повстанцами, верными HTS.

Ирак

«Исламское государство» в Ираке выпустило 16-минутное пропагандистское видео.

Жители бегут из Мосула, в преддверье сражений армии и террористов «Исламского государства», передает Farsnews.

Иракская полиции уничтожила 23 террористов «Исламского государства», захватила три деревни и окружила район Аль-Хармат к северо-западу от города Мосул.

В северо-западных районах западного Мосула прошли ожесточенные столкновения между бойцами иракской армии и террористами «Исламского государства». Боевики заявляют, что они убили 15 бойцов.

Бойцы «Аль-Хашд» захватили склад оружия и боеприпасов террористов ИГИЛ в районе Амхуфа к западу от города Карбала.

* Организация запрещена на территории РФ.