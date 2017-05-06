Сирия: военные РФ доставили гумпомощь в Алеппо, Даръа и Дейр-эз-Зор

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Алеппо, 6 мая. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что за минувшие сутки мирные жители страны получили более 4 тонн гуманитарной помощи.

Сообщается, что российские военнослужащие доставили гуманитарный груз жителям провинций Алеппо, Даръа и в город Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что 1350 жителей районов Сулеймания, Бенизид, Аль-Маади, Аль-Дждида Аль-Джануби, Хайдария и Аз-Забдия в Алеппо, а также в города Деръа получили 4,2 тонны продуктов питания.

Кроме того, в район города Дейр-эз-Зор была доставлена 21 тонна продуктов питания, полученных властями Сирии от ООН.