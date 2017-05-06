По старой схеме: экс-помощники Клинтон нашли русский след в сливе почты Макрона
Вашингтон, 6 мая. Бывшие помощники Хиллари Клинтон, работавшие с ней во время предвыборной гонки, обвинили российских хакеров во взломе почты кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона.
Работавший пресс-секретарем Клинтон Брайон Фэллон в своем микроблоге в Twitter заявил, что президент РФ Владимир Путин «ведет войну против западных демократий». Более того, он добавил, что «наш президент (Дональд Трамп) не на той стороне».
«Для тех, кто думал, что Россия остановится: переписка кандидата в президенты Франции утекла в Сеть», — продолжил в Twitter экс-менеджер кампании Клинтон Робби Мука.
Таким образом они прокомментировали опубликованные ранее в Сети девять гигабайт информации, украденной из электронного почтового ящика фаворита президентских выборов Эммануэля Макрона. Напомним, что после поражения в предвыборной гонки, Клинтон обвинила в своей неудаче исключительно российские власти и российских хакеров.
Как ранее сообщала «Газета.ру», WikiLeaks сообщила, что проведенная проверка не показала наличие фейковых писем в слитой в сеть переписке штаба Макрона.